Ventola: "Ho un'ammirazione totale per Gosens. Mi colpì all'Inter per un dettaglio"

Nel corso di Viva el Futbol, trasmissione in onda su Twitch e condotta insieme a Lele Adani e Antonio Cassano, l'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola ha confessato il suo amore calcistico per un calciatore della Fiorentina: "Ho una grande stima per Robin Gosens, perché lo osservavo sempre a San Siro quando giocava con l'Inter. Non ho mai visto scaldarsi nessuno con quella serietà e decisione. Faceva degli esercizi incredibili, in maniera perfetta. Mi fa piacere che stia facendo bene perché sono amante del professionista, è stato un giocatore sempre serio.

Molte volte diciamo che alcuni giocatori esistono solo nell'Atalanta di Gasperini. Lui ha avuto delle difficoltà una volta andato via da Bergamo, tra Inter e Union Berlino ha passato stagioni non facili. A me lui piace moltissimo come giocatore ma soprattutto come attitudine, ha sacrificio e qualità di inserimento. Si è ripreso alla grande ed è stata un'ottima scelta della Fiorentina".