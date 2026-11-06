Venezia-Udinese 2-1, c'è una nuova ultima in classifica in Serie A

Il Venezia conquista una vittoria importante nell'undicesima giornata di Serie A, superando l'Udinese per 2-1 al termine di una sfida combattuta tra ultima e penultima in classifica. Un successo che permette alla formazione lagunare di conquistare tre punti preziosi e di lasciare l'ultimo posto scavalcando proprio l'Udinese salendo così a 6 punti e lasciando i friulani a 5.

La squadra veneta riesce ad avere la meglio grazie alle reti di Basic e Kike Perez, decisive dopo l'autogol dell'ex viola Moreno per il momentaneo pareggio dell'Udinese. Niente da fare per il nuovo allenatore bianconero Paolo Zanetti che all'esordio raccoglie una sconfitta e ora durante la sosta dovrà trovare il modo di uscire dalle sabbie mobili.