Il Venezia prova l'accelerata per El Shaarawy: il giocatore prende tempo

vedi letture

C'è una concorrente in più per la Fiorentina nella corsa a Stephan El Shaarawy, esterno italiano in procinto di svincolarsi dalla Roma. Il Venezia, neopromosso in Serie A, sta accelerando per il faraone. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto, che sottolinea come il direttore sportivo Filippo Antonelli abbia già recapitato una proposta formale al giocatore, che avrebbe chiesto alcuni giorni di tempo per riflettere prima di dare una risposta attesa per la prossima settimana.

Il classe 1992 non valuta infatti solo il piano economico e, dopo i primi contatti, si è preso una pausa di riflessione per valutare con attenzione tutte le offerte sul tavolo e scegliere, insieme alla sua compagna, il prossimo capitolo della carriera. Oltre ai viola e appunto al Venezia El Shaarawy è seguito anche da Genoa e Palermo.