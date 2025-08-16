Venezia, Nicolussi Caviglia e Oristanio out a sorpresa dalla Coppa Italia: il motivo

Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

L'assenza a sorpresa di Hans Nicolussi Caviglia e Gaetano Oristanio dalla lista dei convocati del Venezia per la partita contro il Mantova in Coppa Italia aveva suscitato un po' di sorpresa visto che non era prevista. Come riporta Tutto Venezia Sport, dall'ufficio stampa del club lagunare sono arrivati dei chiarimenti in serata. 

Per quanto riguarda l'assenza del regista valdostano - accostato a varie squadre tra cui anche la Fiorentina in questa sessione di calciomercato - i motivi dell'assenza sono riconducibili a problemi di natura fisica. Diverso il discorso per il fantasista ex Cagliari per cui l'esclusione dai convocati è dovuta alle recenti trame di calciomercato. Per lui si parla di un interesse concreto soprattutto del Torino.