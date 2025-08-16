Venezia, Nicolussi Caviglia e Oristanio out a sorpresa dalla Coppa Italia: il motivo
FirenzeViola.it
L'assenza a sorpresa di Hans Nicolussi Caviglia e Gaetano Oristanio dalla lista dei convocati del Venezia per la partita contro il Mantova in Coppa Italia aveva suscitato un po' di sorpresa visto che non era prevista. Come riporta Tutto Venezia Sport, dall'ufficio stampa del club lagunare sono arrivati dei chiarimenti in serata.
Per quanto riguarda l'assenza del regista valdostano - accostato a varie squadre tra cui anche la Fiorentina in questa sessione di calciomercato - i motivi dell'assenza sono riconducibili a problemi di natura fisica. Diverso il discorso per il fantasista ex Cagliari per cui l'esclusione dai convocati è dovuta alle recenti trame di calciomercato. Per lui si parla di un interesse concreto soprattutto del Torino.
Pubblicità
News
Coppa Italia, il Como si spaventa poi dilaga. Ora sfida il Sassuolo per gli ottavi con la Fiorentina
Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia violadi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com