Venezia, in attesa di Nicolussi Caviglia saluta Oristanio: è del Parma

vedi letture

Il Venezia si prepara a salutare Gaetano Oristanio, da tempo ormai finito sul mercato, soprattutto dopo che il suo agente si è esposto pubblicamente per una sua permanenza in Serie A. Dopo aver trattato per giorni con il Torino, alla fine è il Parma a spuntarla sull'attaccante: come riporta Sky Sport, i ducali hanno portato oggi l'offerta che si è rivelata decisiva. Gli emiliani, a caccia di rinforzi offensivi soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Frigan, hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le visite mediche sono fissate per domani.

Per quanto riguarda l'altro nome in uscita, Hans Nicolussi Caviglia, proseguono le trattative con la Fiorentina che lo vorrebbe mettere a disposizione di Stefano Pioli quanto prima: l'affare è molto caldo e la chiusura di questa trattativa potrebbe arrivare nei prossimi giorni.