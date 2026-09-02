Il Venezia si illude ma agli ottavi di Coppa vola l'Udinese

Il Venezia si illude ma agli ottavi di Coppa vola l'UdineseFirenzeViola.it
Oggi alle 20:01News
di Redazione FV

Il gol di Sagrado dopo 9 minuti illude il Venezia ma l'Udinese ribalta il risultato con una doppietta di Bayo (2-1 il finale) e vola agli ottavi. Il giocatore bianconero infatti prima segna il gol del pareggio già nel primo tempo, al 34', poi sigla quello del sorpasso al 53'. A parte i cambi non succede altro e il risultato vede qualificarsi dunque l'Udinese atteso ora agi ottavi dall'Atalanta (nella parte del tabellone dove è anche la Fiorentina, che incontrerebbe la vincente ai quarti dopo Pisa il 15 ed eventualmente il Napoli agli ottavi).