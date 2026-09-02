Aquilani su Thorstvedt: "Ero pronto a salutarlo, ma è rimasto. È importante per noi"

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L'allenatore del Sassuolo ed ex calciatore della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha parlato in conferenza stampa nel post partita contro il Frosinone di un ormai ex obiettivo della Fiorentina, Kristian Thorstvedt: "Io l'ho chiamato che ancora stava al Mondiale. Ha una situazione particolare di contratto che lo ha portato a distrarsi, legittimamente, ma non è mai andato fuori le righe.

Io ho detto che finché ha la maglia verde e lui me l'ha confermato, è un giocatore del Sassuolo, perché ho stima nel giocatore e nell'uomo. Ero pronto a pensare a un addio perché poteva succedere, non è successo, e ora siamo qui perché è con noi e mi auguro di farlo crescere ancora perché è un giocatore importante".