Prandelli dal prato del Franchi: "Firenze riesce sempre a sorprendermi"
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Cesare Prandelli, tecnico della squadra Fiorentina All Stars nella partita celebrativa del Centenario del club viola al Franchi, è intervenuto direttamente da bordo campo a pochi istanti dal fischio d'inizio della partita ai microfoni di Sky: "Ogni volta resto colpito dall'affetto e dall'amore che questa gente riesce a dimostrare - ha confessato Prandelli. Vivo qui, ma riescono sempre a sorprendermi e ogni volta è qualcosa di straordinario. La formazione? Ho chiesto chi volesse partire dall'inizio, ma non rispondeva nessuno.
Allora, visto che sono tutti commentatori e allenatori, ho detto loro di scegliere la formazione da soli. Non ci sono riusciti e alla fine è toccato a me farla".
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E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
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