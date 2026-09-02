Prandelli dal prato del Franchi: "Firenze riesce sempre a sorprendermi"

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Cesare Prandelli, tecnico della squadra Fiorentina All Stars nella partita celebrativa del Centenario del club viola al Franchi, è intervenuto direttamente da bordo campo a pochi istanti dal fischio d'inizio della partita ai microfoni di Sky: "Ogni volta resto colpito dall'affetto e dall'amore che questa gente riesce a dimostrare - ha confessato Prandelli. Vivo qui, ma riescono sempre a sorprendermi e ogni volta è qualcosa di straordinario. La formazione? Ho chiesto chi volesse partire dall'inizio, ma non rispondeva nessuno.

Allora, visto che sono tutti commentatori e allenatori, ho detto loro di scegliere la formazione da soli. Non ci sono riusciti e alla fine è toccato a me farla".