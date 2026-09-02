Ora in campo Udinese-Venezia nei sedicesimi di Coppa Italia: le formazioni

Ora in campo Udinese-Venezia nei sedicesimi di Coppa Italia: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Dopo la sconfitta del Frosinone alla lotteria dei calci di rigore contro il Sassuolo di Alberto Aquilani, scendono in campo alle 18:00 Udinese e Venezia nell'ultimo appuntamento odierno con i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali: 

UDINESE (3-4-2-1): Mrozek; Bertola, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Arizala; Gomez, Bayo; Davis. Allenatore: Kosta Runjaić.

VENEZIA (3-5-2): Montipò; Halhal, Bella Kotchap, Gomes Furtado; Sagrado, Helgason, Dagasso, Sohm, Correia; Rrahmani, Lauberbach. Allenatore: Giovanni Stroppa.