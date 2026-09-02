AIA, ecco le designazioni arbitrali: Inter-Napoli affidata a Simone Sozza

AIA, ecco le designazioni arbitrali: Inter-Napoli affidata a Simone SozzaFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:39News
di Redazione FV

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali valide per la terza giornata di Serie A. I tre grandi appuntamenti: Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan, sono assegnati rispettivamente a Sozza, Colombo e Mariani. Lo scontro tra le due neopromosse, Frosinone-Venezia è affidato a Perri, mentre l'intrigante sfida della Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio è diretta da Tremolada.
 

Queste tutte le designazioni:

GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45

GUIDA

PERROTTI – BERTI

IV:      CREZZINI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       PAGANESSI

INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA (foto)

PERETTI – BACCINI

IV:       DOVERI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DIONISI

ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45

COLOMBO

BAHRI – PALERMO

IV:     COLLU

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     SANTORO

FROSINONE – VENEZIA    Domenica 06/09  h. 15.00

PERRI

PASSERI – REGATTIERI

IV:      CHIFFI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     VOLPI

PARMA – MONZA    Domenica 06/09  h. 15.00

LA PENNA

TEGONI – VECCHI

IV:     RAPUANO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      GARIGLIO

BOLOGNA – SASSUOLO     Domenica 06/09  h. 18.00

DI BELLO

GARZELLI – BIFFI

IV:       PAIRETTO

VAR:     PATERNA

AVAR:     DEL GIOVANE

JUVENTUS – MILAN    Domenica 06/09  h. 20.45

MARIANI

BINDONI – ALASSIO

IV:     MARCENARO

VAR:      FABBRI

AVAR:       CAMPLONE

CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00

SACCHI J.L.

COSTANZO – LUCIANI

IV:       FOURNEAU

VAR:      PICCININI

AVAR:      MAZZOLENI

UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45

TREMOLADA

ROSSI L. – MONACO

IV:     MARESCA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       RUTELLA