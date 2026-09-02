Alvini saluta la Coppa: "Cambierei formula per migliorarla, buttai giù una bozza con altri tecnici"

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Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini saluta la Coppa Italia a testa alta, ko ai rigori, ad opera del Sassuolo. In sala stampa rimugina sull'orario (le 15) e propone una nuova formula per rendere migliore la Coppa stessa.

"Ho visto un Frosinone che ha fatto una partita con un atteggiamento positivo - sostiene - che se l'è venuta a giocarsela con un'identità forte, che ha commesso degli errori e poteva vincerla, ma ho visto un buon Frosinone, penalizzato un pochino troppo un alcune situazioni ma sono contento. Giocare alle 15 una partita così è una prestazione positiva".

Cosa ne pensa appunto delle gare alle 15?

"Io la Coppa Italia la cambierei completamente. Abbiamo studiato 4 anni fa, 5-6 allenatori forse non così importanti, abbiamo buttato una bozza per una Coppa Italia diversa e ci sono margini per poterla migliorare. Il tifoso può essere penalizzato e io ringrazio i nostri che hanno fatto tanti km, ma parlo in generale. Secondo me andrebbe rivista la formula per migliorare il prodotto".