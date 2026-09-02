Live

Fiorentina All Stars - Operazione Nostalgia Legends 7-3, rivivi il match del Franchi!

Fiorentina All Stars - Operazione Nostalgia Legends 7-3, rivivi il match del Franchi!
Oggi alle 21:22Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

75' Fine match! Vincono le leggende viola 7-3.

64'- Ancora un gol per Fiorentina Legends, gol di rapina di Franck Ribery.

62'- Cambio per Operazione Nostalgia, esce nell'ovazione generale Francesco Totti ed entra Antonio Di Natale.

61'- Si divora il gol del 7-3 Luca Toni che su assist di Jovetic colpisce di testa e spedisce palla tra le braccia di Amelia.

60'- Terzo gol di Operazione Nostalgia, serpentina e destro sul secondo palo di Francesco Totti. Grandissimo gol.

53'- Sfiora l'eurogol Davide Moscardelli che, servito da Totti, controlla palla di petto in area e con una rovescita stilisticamente bellissima spedisce il pallone di poco al lato della porta difesa da Toldo.

51'- Cambio per la Fiorentina All Stars, esce Borja Valero ed entra Ribery.

49'- Altro cambio per Fiorentina All Stars, esce Pazzini ed entra Jovetic.

49'- Gol del 6-2 per Fiorentina All Stars, autogol di Massimo Oddo su traversone rasoterra di Pazzini.

45'- Gol del 5-2 per Operazione Nostalgia, a segno Di Michele su assist di Totti.

42' - Tocco sotto tentato da Pepito Rossi che termina sul fondo.

41' - Cambio anche per Operazione Nostalgia con Roberto che ha preso il posto di Candela.

41'- Canbio nella Fiorentina All Stars escono Torricelli e Frey ed entrano Toldo e Jorgensen.

41' - Inizia il secondo tempo!

---- INTERVALLO ----

40'- Finisce senza recupero il primo tempo del match!

36'- Cambio nella Fiorentina All Stars, esce Adrian Mutu ed entra Giuseppe Rossi.

35'- Primo gol per Operazione Nostalgia, Di Natale a tu per tu con Frey lo salta e segna il gol del 5-1.

32'- A segno ancora la Fiorentina All Stars, gran gol con destro al volo di Giampaolo Pazzini.

27'- Poker di Fiorentina All Stars, ha segnato Adrian Mutu con un bel destro al volo da dentro l'area!

26'- Doppio cambio per Fiorentina All Stars, escono Di Livio e Pizarro ed entrano Torricelli e Cois

23'- Esce per Fiorentina All Stars nell'ovazione del Franchi Batistuta, al suo posto entra Pazzini.

23'- Fiorentina All Stars letteralmente scatenata. A segno ancora Batistuta, che dopo aver ricevuto da Ribery ha battuto Abbiati con un bellissimo tocco sotto.

22'-Cambio nella Fiorentina All Stars, esce Gonzalo Rodriguez ed etnra Donadel.

20'- Raddoppio Fiorentina All Stars, è arrivati il gol più atteso, destro a incrociare in area piccola di Gabriel Omar Batistuta.

19'- Fiorentina All Stars avanti 1-0! Destro sul primo palo di Luca Toni che Abbiati non è riuscito a respingere e ha deviato in porta.

15'- Subito ribaltamento di fronte con Batistuta ad un passo da un gol che avrebbe fatto esplodere di gioia il Franchi. Il destro di Bati è stato respinto da Abbiati.

15'- Contropiede sprecato da Operazione Nostalgia, tocco sotto in area di rigore di Di Natale bloccato facilmente da Frey.

9'- Occasione anche per la Fiorentina All Stars, ancora con Luca Toni che calcia forte ma alto sul primo palo difeso da Abbiati.

8'- Gran destro da fuori area di Francesco Totti che esce di poco alto sopra la porta difesa da Sebastian Frey.

7'- Luca Toni lanciato in campo aperto sfida Abbiati a tu per tu defilandosi fuori dall'area di rigore e ottiene una buona punizione per Fioretina All Stars.

2'- Il primo tentativo di tiro è di Operazione Nostalgia con un destro da fuori area di Di Natale.

1' - È iniziata la partita del Franchi!

20.02 - Queste le formazioni titolari delle due squadre:

Fiorentina All Stars: Frey, Di Livio, Gonzalo, Dainelli, Pasqual, Pizarro, Borja Valero, Ribery, Mutu, Toni, Batistuta

Operazione Nostalgia Legends: Abbiati, Oddo, Galante, Lucarelli, Candela, Fiore, Fuser, Conti, Di Natale, Totti, Candreva. 

20.00 - Squadre in campo, a breve inizierà il match!

19.50 - Le squadre dopo l'ingresso in campo e il riscaldamento sono rientrate negli spogliatoi e a breve entreranno in campo per il fischio d'inizio!

L'ultima tappa dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina è pronta ad iniziare. Allo Stadio Artemio Franchi andrà infatti in scena una partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia. In campo tantissime ex leggende viola, da Gabriel Omar Batistuta e Roberto Baggio fino ad arrivare a tempi più recenti con Adrian MutuGiuseppe Rossi, oltre che tante leggende del calcio italiano in generale facenti parte appunto della squadra di Operazione Nostalgia Legends, per citarne due su tutti, giocatori del calibro di Totti Javier Zanetti. Qui su FirenzeViola.it vi racconteremo tutte le emozioni di questa serata celebrativa!