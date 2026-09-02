Live Fiorentina All Stars - Operazione Nostalgia Legends 7-3, rivivi il match del Franchi!

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75' Fine match! Vincono le leggende viola 7-3.

64'- Ancora un gol per Fiorentina Legends, gol di rapina di Franck Ribery.

62'- Cambio per Operazione Nostalgia, esce nell'ovazione generale Francesco Totti ed entra Antonio Di Natale.

61'- Si divora il gol del 7-3 Luca Toni che su assist di Jovetic colpisce di testa e spedisce palla tra le braccia di Amelia.

60'- Terzo gol di Operazione Nostalgia, serpentina e destro sul secondo palo di Francesco Totti. Grandissimo gol.

53'- Sfiora l'eurogol Davide Moscardelli che, servito da Totti, controlla palla di petto in area e con una rovescita stilisticamente bellissima spedisce il pallone di poco al lato della porta difesa da Toldo.

51'- Cambio per la Fiorentina All Stars, esce Borja Valero ed entra Ribery.

49'- Altro cambio per Fiorentina All Stars, esce Pazzini ed entra Jovetic.

49'- Gol del 6-2 per Fiorentina All Stars, autogol di Massimo Oddo su traversone rasoterra di Pazzini.

45'- Gol del 5-2 per Operazione Nostalgia, a segno Di Michele su assist di Totti.

42' - Tocco sotto tentato da Pepito Rossi che termina sul fondo.

41' - Cambio anche per Operazione Nostalgia con Roberto che ha preso il posto di Candela.

41'- Canbio nella Fiorentina All Stars escono Torricelli e Frey ed entrano Toldo e Jorgensen.

41' - Inizia il secondo tempo!

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40'- Finisce senza recupero il primo tempo del match!

36'- Cambio nella Fiorentina All Stars, esce Adrian Mutu ed entra Giuseppe Rossi.

35'- Primo gol per Operazione Nostalgia, Di Natale a tu per tu con Frey lo salta e segna il gol del 5-1.

32'- A segno ancora la Fiorentina All Stars, gran gol con destro al volo di Giampaolo Pazzini.

27'- Poker di Fiorentina All Stars, ha segnato Adrian Mutu con un bel destro al volo da dentro l'area!

26'- Doppio cambio per Fiorentina All Stars, escono Di Livio e Pizarro ed entrano Torricelli e Cois

23'- Esce per Fiorentina All Stars nell'ovazione del Franchi Batistuta, al suo posto entra Pazzini.

23'- Fiorentina All Stars letteralmente scatenata. A segno ancora Batistuta, che dopo aver ricevuto da Ribery ha battuto Abbiati con un bellissimo tocco sotto.

22'-Cambio nella Fiorentina All Stars, esce Gonzalo Rodriguez ed etnra Donadel.

20'- Raddoppio Fiorentina All Stars, è arrivati il gol più atteso, destro a incrociare in area piccola di Gabriel Omar Batistuta.

19'- Fiorentina All Stars avanti 1-0! Destro sul primo palo di Luca Toni che Abbiati non è riuscito a respingere e ha deviato in porta.

15'- Subito ribaltamento di fronte con Batistuta ad un passo da un gol che avrebbe fatto esplodere di gioia il Franchi. Il destro di Bati è stato respinto da Abbiati.

15'- Contropiede sprecato da Operazione Nostalgia, tocco sotto in area di rigore di Di Natale bloccato facilmente da Frey.

9'- Occasione anche per la Fiorentina All Stars, ancora con Luca Toni che calcia forte ma alto sul primo palo difeso da Abbiati.

8'- Gran destro da fuori area di Francesco Totti che esce di poco alto sopra la porta difesa da Sebastian Frey.

7'- Luca Toni lanciato in campo aperto sfida Abbiati a tu per tu defilandosi fuori dall'area di rigore e ottiene una buona punizione per Fioretina All Stars.

2'- Il primo tentativo di tiro è di Operazione Nostalgia con un destro da fuori area di Di Natale.

1' - È iniziata la partita del Franchi!

20.02 - Queste le formazioni titolari delle due squadre:

Fiorentina All Stars: Frey, Di Livio, Gonzalo, Dainelli, Pasqual, Pizarro, Borja Valero, Ribery, Mutu, Toni, Batistuta

Operazione Nostalgia Legends: Abbiati, Oddo, Galante, Lucarelli, Candela, Fiore, Fuser, Conti, Di Natale, Totti, Candreva.

20.00 - Squadre in campo, a breve inizierà il match!

19.50 - Le squadre dopo l'ingresso in campo e il riscaldamento sono rientrate negli spogliatoi e a breve entreranno in campo per il fischio d'inizio!

L'ultima tappa dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina è pronta ad iniziare. Allo Stadio Artemio Franchi andrà infatti in scena una partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia. In campo tantissime ex leggende viola, da Gabriel Omar Batistuta e Roberto Baggio fino ad arrivare a tempi più recenti con Adrian Mutu e Giuseppe Rossi, oltre che tante leggende del calcio italiano in generale facenti parte appunto della squadra di Operazione Nostalgia Legends, per citarne due su tutti, giocatori del calibro di Totti e Javier Zanetti. Qui su FirenzeViola.it vi racconteremo tutte le emozioni di questa serata celebrativa!