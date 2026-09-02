Dagli inviati Il ritorno di Roberto Baggio al Franchi e l'ovazione dei tifosi

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Roberto Baggio torna al Franchi e lo fa per la partita tra Fiorentina All Star e Operazione Nostalgia Legends. Prima della gara i giocatori sono stati presentati uno pre uno e Baggio è stato tra i più acclamati ovviamente, come Batistuta, Jovetic e Prandelli che stasera allenerà le stelle viola. Guarda il video di FirenzeViola.