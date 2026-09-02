Marinozzi sulla viola: "Tanta tecnica e nessuna connessione. Serve tempo"

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Il giornalista e telecronista di DAZN, Andrea Marinozzi, ha parlato così delle difficoltà della Fiorentina sul suo canale YouTube: "In campo la Fiorentina ha fatto una brutta figura. L'impressione che ho avuto nel guardare la Fiorentina è stata questa: non so se vi è mai capitato di partecipare a un raduno di una rappresentativa, dove vengono scelti calciatori forti, ma che ancora non sono una squadra. Questa è stata la mia impressione con tanta tecnica, ma nessuna connessione. Questo è inevitabile, Paratici ha fatto una scelta e serve del tempo per mettere in campo una squadra con una idea comune.

Hai buttato giù una casa e ora va ricostruita, ma serve tempo. Quando ha fine partita Grosso dice: "Abbiamo quadri di qualità, ma manca la parete dove appenderli", ci fornisce una sintesi efficace. Se consideriamo l'undici titolare gli unici che c'erano anche lo scorso anno erano: De Gea, Pongracic, Ndour e Gudmundsson con il telefono in tasca pronto a partire".