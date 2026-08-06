Pellegrino è l'obiettivo viola, ma con la cessione di Piccoli: il punto di Sky

Pellegrino è l'obiettivo viola, ma con la cessione di Piccoli: il punto di SkyFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20News
di Redazione FV
Mateo Pellegrino rimane il principale obiettivo per l'attacco della Fiorentina. Ma la sua situazione resta vincolata alla cessione di Roberto Piccoli

Sky Sport insiste sul nome di Mateo Pellegrino: l'attaccante del Parma resta il primo obiettivo della Fiorentina per l'attacco, ma il suo eventuale arrivo è legato al domino delle punte. L'argentino dei ducali diventerebbe infatti il principale candidato a raggiungere Firenze qualora Roberto Piccoli dovesse trasferirsi al Bologna, con i viola pronti ad acquistarlo a titolo definitivo.

Occhi anche su Kean

Sul classe 2001 del Parma resta vigile anche la Juventus, che nelle scorse settimane aveva manifestato il proprio interesse. Parallelamente, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione di Moise Kean, che il club viola vorrebbe trattenere ma che resta al centro delle attenzioni del mercato.