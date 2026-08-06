Pellegrino è l'obiettivo viola, ma con la cessione di Piccoli: il punto di Sky
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Mateo Pellegrino rimane il principale obiettivo per l'attacco della Fiorentina. Ma la sua situazione resta vincolata alla cessione di Roberto Piccoli
Sky Sport insiste sul nome di Mateo Pellegrino: l'attaccante del Parma resta il primo obiettivo della Fiorentina per l'attacco, ma il suo eventuale arrivo è legato al domino delle punte. L'argentino dei ducali diventerebbe infatti il principale candidato a raggiungere Firenze qualora Roberto Piccoli dovesse trasferirsi al Bologna, con i viola pronti ad acquistarlo a titolo definitivo.
Occhi anche su Kean
Sul classe 2001 del Parma resta vigile anche la Juventus, che nelle scorse settimane aveva manifestato il proprio interesse. Parallelamente, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione di Moise Kean, che il club viola vorrebbe trattenere ma che resta al centro delle attenzioni del mercato.
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