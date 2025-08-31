Vardy alla Cremonese, ci siamo: intesa definita, contratto fino al 2026 con opzione

vedi letture

Jamie Vardy alla Cremonese, è fatta. Accordo raggiunto con il club italiano fino a giugno 2026, con un'opzione per un'ulteriore stagione in caso di permanenza in Serie A. L'intesa è stata definita in queste ore e Vardy è pronto a viaggiare stasera a Milano per iniziare il suo nuovo capitolo, fa sapere Fabrizio Romano: l'ex nazionale inglese e campione d'Inghilterra con il Lecester giocherà in grigiorosso il prossimo anno.