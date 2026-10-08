Vanoli torna a parlare in conferenza: domani presenterà la gara con il Genoa

Vanoli torna a parlare in conferenza: domani presenterà la gara con il GenoaFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:45News
di Redazione FV

Alla ripresa del campionato la Fiorentina giocherà in casa del Genoa sabato 10, trasferta particolare per Paolo Vanoli. La sua prima gara sulla panchina viola infatti, lo scorso novembre, fu proprio in casa dei rossoblù di Daniele De Rossi, anche lui alla prima con il Genoa pur squalificato e dunque in tribuna, gara finita con un punto che tornò a smuovere la classifica deficitaria della Fiorentina della scorsa stagione.

E proprio alla vigilia di questa gara, domani alle 14, il tecnico viola sarà in conferenza stampa per parlare delle sue sensazioni e fare il punto sul lavoro fatto in queste tre settimane al Viola Park e sullo stato dei giocatori impegnati invece nelle rispettive nazionali.