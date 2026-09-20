Vanoli spiega Oulai in panchina: "Fagioli e Ndour sanno già cosa fare"
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“Non bisogna guardare singolarmente il giocatore ma la squadra". Così Paolo Vanoli risponde alla domanda fatta in conferenza stampa in merito alla scelta di tenere Christ Oulai in panchina tutta la partita contro il Napoli: "Io devo sacrificare alcune volte il talento con l’equilibrio. La squadra prima di me aveva preso tanti gol. Per me lui è un Kanté che però era un giocatore che usava più la testa, mentre lui usa più l’istinto. Di sicuro farà grandi cose in futuro ma Fagioli e Ndour sanno già cosa fare. Oulai è un elemento che mi entusiasma, al pari di Pedro… ma non posso schierarli tutti”.
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