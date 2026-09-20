Milinkovic-Savic: "Vi spiego la parata su Valdepenas. La Fiorentina ha creato"

vedi letture

Dopo la sfida tra Fiorentina e Napoli, finita 1-1, ecco le parole di Vanja Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN: "La parata su Valdepenas? Lui è stato bravo e preparato a cercare l'angolino e ho respinto. Qualche occasione l'ha creata anche la Fiorentina, sul resto ci tocca lavorare e la pausa può servire".