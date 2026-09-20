Milinkovic-Savic: "Vi spiego la parata su Valdepenas. La Fiorentina ha creato"
FirenzeViola.it
Dopo la sfida tra Fiorentina e Napoli, finita 1-1, ecco le parole di Vanja Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN: "La parata su Valdepenas? Lui è stato bravo e preparato a cercare l'angolino e ho respinto. Qualche occasione l'ha creata anche la Fiorentina, sul resto ci tocca lavorare e la pausa può servire".
Pubblicità
News
Dagli inviatiAllegri: "Se oggi siamo contenti del pari non va bene. Buona Fiorentina"di Andrea Giannattasio
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Napoli 1-1, le pagelle: Dragusin alza il muro, Jimenez c'è, De Gea una saracinesca
Tommaso LoretoViola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tattica
Andrea GiannattasioViola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com