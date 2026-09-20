Napoli, Gilmour: "Un punto va bene prima della sosta: gara positiva"

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Billy Gimour parla a DAZN dopo la partita pareggiata 1-1 contro la Fiorentina al Franchi: "Per me è stata una gara importante, sicuramente un punto va bene prima della sosta Nazionali, potevamo segnare. Lavoriamo anche sui calci piazzati e sono contento che sia funzionato quello che volevamo. Ovviamente è stato duro saltare il Mondiale, grazie allo staff e alla squadra sono tornato in campo: non siamo riusciti a vincere ma resta comunque positiva la gara".