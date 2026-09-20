Vanoli (DAZN): "Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Beto soffre a non segnare"

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Dopo il pareggio contro il Napoli, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli si è soffermato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché affrontare una squadra come il Napoli in questa maniera, a volte anche un po' sbarazzina, è una bella cosa. Sappiamo che dobbiamo migliorare ma nessuno avrebbe detto nulla avessimo vinto. Dobbiamo sapere di avere le potenzialità per vincere queste partite, però basta vedere i tiri dentro l'area. I portieri sono stati protagonisti ma è anche il bello del calcio".

Qual è stata la cosa più facile e più difficile oggi?

"Ringrazio il pubblico perché se noi diamo tutto per questa maglia loro ci possono regalare grandi soddisfazioni e dei punti. Poi all'interno della partita ci sono state più partite. Nel primo tempo Viery stringeva troppo la linea avendo già un due contro uno con la punta e sui cambi di gioco avevamo un rischio ma era calcolato per poter ripartire con gli esterni. Faccio i complimenti a Valdepenas perché è entrato con personalità e ha capito subito cosa fare, questo spirito ci porterà in alto. La classifica non dobbiamo guardarla. Siamo una squadra di talento che deve imparare a giocare l'uno per l'altro e di questa partita è ciò che mi è piaciuto di più".

Beto e Pellegrino?

"Ho la fortuna di poter scegliere tra due attaccanti con caratteristiche diversi ma entrambi importanti. Beto sta soffrendo il fatto di non fare gol ma gli ho detto di stare tranquillo perché arriveranno, sarà un giocatore importante per questa Fiorentina. Quelli che rimarranno in queste settimane potranno lavorare per trovare la condizione migliore".