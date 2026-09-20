Dagli inviati Dragusin: "Posso ancora migliorare. Il mister vuole che siamo intensi"

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Intervenuto in sala stampa al termine dell’1-1 ottenuto contro il Napoli, il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha parlato così dalla pancia del Franchi: “Sono molto contento della prestazione della squadra, oggi abbiamo fatto una partita con grande atteggiamento. Abbiamo fermato i grandi giocatori del Napoli. Sono felice per la continuità delle prestazioni belle che abbiamo fatto. Ma dobbiamo metterla in campo in ogni allenamento e partita. Sono felice di essere tornato in Nazionale”.

Come hai fatto ad alzare così il tuo livello?

“Non penso sia solo io ad essere migliorato. Il mister ci chiede sempre di essere intesi e sacrificarci per il compagno. Per me dico che mi sento meglio, all’inizio è normale che tu debba trovare la strada giusta. All’inizio sono tornato e non avevo avuto continuità al Tottenham. Ma ora conta il presente, siamo sulla strada giusta: dobbiamo conoscerci meglio perché siamo tanti ragazzi nuovi”.

Per te è uguale giocare con Ranieri e Pongracic?

“Mi trovo bene con entrambi: nelle ultime gare stiamo lavorando molto meglio come linea difensiva. Ma non conta con chi gioco, so che con chiunque gioco possiamo fare bene”.

È questo il vero Dragusin? O puoi fare qualcosa in più?

“Penso di poter migliorare ancora: non sarò mai soddisfatto di quello che faccio sennò non c’è più crescita. La mia mentalità è questa. Posso dare ancora di più alla squadra”.

La tua abilità è andare a difendere partendo più alto?

“Ogni gara cambia in base all’avversario. Serve tanta intensità nei duelli uno contro uno. Ecco perché bisogna stare molto attenti”.