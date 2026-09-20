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La "denuncia" social del Deputato napoletano Borrelli: "Rissa al Franchi"

La "denuncia" social del Deputato napoletano Borrelli: "Rissa al Franchi"FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:00News
di Redazione FV

Come spesso accade, Fiorentina-Napoli fa discutere anche per quello che accade all'infuori del rettangolo di gioco. Stavolta è toccato al Deputato Francesco Emilio Borrelli "denunciare" via social della tensione emersa in Tribuna durante la gara giocata dalle due squadre, terminata 1-1.

"Rissa al Franchi", scrive il Deputato a corredo di un video in cui in realtà si vedono soltanto persone girarsi nella direzione in cui evidentemente stava accadendo qualcosa mentre gli steward provavano a riportare in serenità la situazione. Ecco il video: 