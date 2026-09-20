DAZN e il retroscena su Fagioli, quasi commosso in panchina a fine partita
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Curioso retroscena svelato da DAZN al termine di Fiorentina-Napoli. Il centrocampista viola Nicolò Fagioli dopo il fischio finale si è fermato a sedere in panchina con il volto commosso e un po' cupo, con lo sguardo fisso nel vuoto. Qualche minuto in cui il calciatore ha riflettuto sul suo momento e probabilmente anche sulla partita che lo ha visto protagonista con due tiri pericolosi e una prestazione a tutto campo, prima che un collaboratore di Vanoli andasse a consolarlo. Ora per il calciatore inizierà l'avventura con la maglia dell'Italia dove è tornato convocato da Mancini.
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