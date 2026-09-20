Dragusin: "Stiamo diventando tosti da affrontare. Hojlund? L'avevo studiato"

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Radu Dragusin parla così a DAZN dopo il match pareggiato tra Fiorentina e Napoli: "Partita difficilissima contro una squadra con giocatori importanti, però mi è piaciuto tanto che anche noi siamo stati una squadra. Aggressivi, bravi a gestire i momenti. Siamo diventati una squadra tosta da affrontare e questo è l'importante: piano piano stiamo imparando a conoscerci e questo è bello".

La chiusura su Hojlund?

"Ho guardato prima dei video su di lui, sappiamo che è un giocatore molto fisico e veloce ma lo abbiamo tenuto bene come reparto difensivo".

Si è fatto dell'autoanalisi?

"Sono molto autocritico, ho riguardato tutte le partite e tutti i momenti in cui potevo fare di più. Sia io che la squadra. Ma stiamo diventando una squadra tosta. In fase difensiva dobbiamo essere ancora piùaggressivi ma iniziamo anche noi a conoscerci e siamo sulla strada giusta".

Cosa sta dando Vanoli?

"Il mister ci chiede sempre impegno. Di diventare una squadra. Quello ti fa arrivare a prestazioni importanti e risultati. Ci chiede tanta corsa, anche per aiutare il compagno. Penso che lo stiamo facendo molto bene ora".