Noa Lang: "Sul cambio ero arrabbiato perché ci sarebbero stati spazi"

vedi letture

Noa Lang, esterno del Napoli, ha parlato così a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: "Avevamo lo spazio per essere più efficaci, giochiamo per il Napoli e dobbiamo essere più cattivi. Giochiamo per il Napoli ma dobbiamo anche guardarci un paio di volte, io un paio di volte ero solo davanti alla porta e i compagni non mi hanno visto. La rabbia al momento del cambio? Non ero contento e credo sia una buona cosa, sopratttutto perché al 60' sapevo che ci sarebbero stati più spazi. Ma bisogna rispettare le scelte dell'allenatore".

Come si sente?

"Sento che l'allenatore crede in me ma oggi sono uscito e la decisione va rispettata. Io posso migliorare e lo può fare anche il cambio".