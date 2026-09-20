Noa Lang: "Sul cambio ero arrabbiato perché ci sarebbero stati spazi"
FirenzeViola.it
Noa Lang, esterno del Napoli, ha parlato così a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: "Avevamo lo spazio per essere più efficaci, giochiamo per il Napoli e dobbiamo essere più cattivi. Giochiamo per il Napoli ma dobbiamo anche guardarci un paio di volte, io un paio di volte ero solo davanti alla porta e i compagni non mi hanno visto. La rabbia al momento del cambio? Non ero contento e credo sia una buona cosa, sopratttutto perché al 60' sapevo che ci sarebbero stati più spazi. Ma bisogna rispettare le scelte dell'allenatore".
Come si sente?
"Sento che l'allenatore crede in me ma oggi sono uscito e la decisione va rispettata. Io posso migliorare e lo può fare anche il cambio".
Pubblicità
News
Dagli inviatiAllegri: "Se oggi siamo contenti del pari non va bene. Buona Fiorentina"di Andrea Giannattasio
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Napoli 1-1, le pagelle: Dragusin alza il muro, Jimenez c'è, De Gea una saracinesca
Tommaso LoretoViola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tattica
Andrea GiannattasioViola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com