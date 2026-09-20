Allegri (DAZN): "C'è da essere arrabbiati. Inutile il 70% di possesso palla così"

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Queste le parole di Massimiliano Allegri a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto una buona partita tecnica anche se nel primo tempo abbiamo rischiato con due traverse. Dobbiamo migliorare su diversi aspetti ma dipende anche da come attacchi gli avversari e la partita in generale. Napoli in crescita? Sarà, ma oggi c'è da uscire dal campo arrabbiati dopo non aver vinto contro una buona squadra com'è la Fiorentina. Non basta tenere il 70% di possesso palla se hai tante occasioni per poter segnare e non lo fai".

Come si allena il veleno?

"Ci alleniamo per migliorare tutto. Prima di tutto bisogna aumentare l'attenzione, a un minuto e mezzo dalla fine abbiamo perso palle facili. In quelle occasioni non c'è fatica che tenga".

Come vede la classifica?

"Quest'anno il campionato è molto difficile, ci sono tante squadre attrezzate. Noi dobbiamo cercare di recuperare alcuni giocatori durante la sosta per una questione di caratteristiche. Ma ripeto, oggi dobbiamo uscire dal campo arrabbiati. Il resto lo andremo a vedere".

Hojlund deve migliorare?

"Si è impegnato, ci sono alcune partite in cui uno può avere difficoltà. Ha già fatto due gol e può solamente crescere, Lucca quando è entrato ha fatto bene. Bisogna lavorare sui nostri limiti, altrimenti non si fanno le cose buone".