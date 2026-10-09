Vanoli incorona Ndour: "La sua è una crescita esponenziale. Merita la nazionale maggiore"

Uno dei protagonisti viola delle sosta per le nazionali, ormai giunta al termine, è stato certamente Cher Ndour. Il centrocampista classe 2003 ha realizzato un super gol nella gara di qualificazione agli Europei con l'Italia U21 contro la Polonia. Una rete segnata da circa 70 metri che Vanoli oggi in conferenza stampa ha commentato così:

Ndour ha stupito tutti con quel gol da 70 metri. Come lo ha ritrovato? "Oggi lo ha provato in allenamento e non ha funzionato... (ride, ndr). Ha fatto un gol strepitoso, a conferma del coraggio che ha di provare. La sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti, da quando ci sono io. La mia esperienza nel settore giovanile mi è servita per capire che non si può giudicare subito un giocatore. Spero che vada presto in Nazionale maggiore, se lo meriterebbe. Ora si deve levare la maglia numero 10 e rimettersi la 8, perché deve correre".