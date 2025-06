Vanoli-Cagliari, accordo saltato: ecco cos'è successo

vedi letture

Paolo Vanoli non sarà l'allenatore del Cagliari. Lo riporta GianlucaDiMarzio.com, che rivela alcuni dettagli fondamentali sull'incontro avvenuto nelle scorse ore tra l'ex tecnico del Torino e il club rossoblù. Alla fine il Cagliari ha scelto Fabio Pisacane (allenatore nell'ultima stagione della Primavera) per il dopo Davide Nicola. Il presidente Giulini ha parlato in precedenza con Vanoli.

L'incontro è stato gradevole ma l'allenatore non ha riscontrato i presupposti per iniziare un nuovo progetto. Dopo la stagione con il Torino, dunque, l’allenatore rimane alla ricerca di una squadra. L’ex Venezia è anche sulla lista del Parma insieme a De Rossi e Gilardino.