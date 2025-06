Valzer di panchine anche nelle Nazionali? Corradi lascia l'Under 20 per il Milan: il suo saluto

vedi letture

Novità per le Nazionali azzurre. Non solo per la Nazionale maggiore dove è arrivato Gattuso ma anche per quelle giovanili. Un cambio ci sarà di sicuro nell'Under 20 visto che Bernardo Corradi ha salutato ufficialmente per entrare nello staff di Max Allegri al Milan. Ecco il suo addio alla Federazione: "E’ qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole 8 anni di amore e passione di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro . Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola rappresentando il mio Paese in giro per il mondo. Forza Azzurri...

sempre". Corradi in Nazionale dal 2017 ha ricoperto il ruolo di vice sia nell'U17 che nell'U19, per poi diventare commissario tecnico in ordine di tempo di U16, U18, U17, U19 e dal 2024 dell'U20. Vedremo se ci saranno altri avvicendamenti.