Serie A, la prima giornata si chiude con Inter-Torino. Le formazioni

vedi letture

A San Siro parte il campionato di Inter e Torino. Cristian Chivu al debutto sulla panchina dei nerazzurri, col tecnico romeno che sceglie di ripartire dalle certezze e di conseguenza non cambierà modulo. Gli interpreti sono quelli già annunciati, con Sucic che sostituirà lo squalificato Calhanoglu a centrocampo: la novità sarà la posizione di Barella, che agirà da regista al posto del turco, mentre il croato farà, almeno inizialmente, la mezzala. Sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco, così come la ThuLa in attacco.

Marco Baroni, anche lui all'esordio in Serie A coi granata, risponde con un 4-3-3 che vedrà in porta il nuovo acquisto Israel. In difesa l'allenatore italiano deve fare a meno di Ismajli e punta su Coco e Masina, che ha vinto il ballottaggio con Maripan.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Cristian Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic.

Allenatore: Marco Baroni.