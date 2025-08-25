Calciomercato Beltran aspetta un'offerta dall'Europa. Occhio a Bennacer last minute

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato viola.

Roberto Piccoli è un giocatore viola. Visite mediche questa mattina, 25 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. A lui un contratto di cinque anni a 1,4 milioni a stagione.

Beltran ha detto no al CSKA e ora aspetta una soluzione dall'Europa. Il giocatore vorrebbe proseguire in Serie A ma sarebbe disposto anche a cambiare destinazione restando però nei top campionati. La Fiorentina si aspetta una proposta da almeno 10 milioni di euro, il Parma per il momento resta sullo sfondo senza affondare il colpo. Il River potrebbe rifarsi avanti nelle ultime ore di calciomercato ma non è in cima alle preferenze del calciatore.

La Fiorentina cerca casa anche per Bianco e Richardson. Il primo vorrebbe restare in Serie A, ma al momento ha proposte solo dalla B. Il secondo aspetterà gli ultimi giorni per capire se potrà trovare un'occasione in uscita. Pioli chiede anche un nuovo centrocampista ma difficilmente lo farà a titolo definitivo. Bennacer non ha trovato ancora squadra, potrebbe tornare di moda dopo la Conference.

Per la difesa la Fiorentina continua a cercare un difensore centrale con Pablo Marì che potrebbe chiedere di essere ceduto per trovare maggiore spazio.

Fortini resta in uscita con il Torino che lo vorrebbe a titolo definitivo ma la Fiorentina vorrebbe mantenere il controllo sul giocatore. Se parte occhio a Lamptey del Brighton ma gli inglesi vogliono 10 milioni di euro contro i 5-6 che i viola potrebbero mettere sul piatto.