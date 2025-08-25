FirenzeViola Fiorentina, pari delittuoso quanto giusto. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare e non solo sul campo

La Fiorentina esordisce in Serie A con un pareggio in trasferta, esattamente quanto accaduto un anno fa contro il Parma. Stesso risultato, stesse sensazioni. La squadra di Pioli contro il Cagliari ha perso un'occasione dopo aver trovato il vantaggio ed aver portato l'1-0 fino alle ultime battute della partita. I sardi, per quanto si è visto in campo, hanno meritato di trovare il pari. Ma subire l'1-1 su un cross da fermo dalla trequarti nei minuti di recupero è stato il primo piccolo delitto della stagione.

Tutti a lavoro

C'è ancora molto da lavorare per tutti. Prima di tutto dovranno lavorare Pioli e la squadra. Il gioco espresso alla Domus Arena è stato lento e prevedibile, quasi mai verticale e soprattutto poco incisivo sotto porta. Faremo valere l'attenuante della prima giornata di campionato, ma già domenica l'esame Torino sarà importante per capire se il lavoro del Viola Park permetterà a questa Fiorentina di evolvere. Dovranno lavorare anche i dirigenti per completare la rosa e non lasciare le cose a metà dopo quelle buone fatte fino a questo momento. Domani le visite mediche di Piccoli saranno il "la" dell'ultima settimana di mercato. Un difensore e un centrocampista sono le priorità, poi un esterno se Fortini dovesse partire.

Il modulo è già cambiato

Tornando al campo, intanto sono già cambiati i piani dell'estate, con il tridente "pesante" messo in soffitta per sfruttare un centrocampista in più. Ndour ha convinto meno rispetto alla sfida di Conference, ma ci ha pensato Mandragora (il mister ha un motivo in più per ribadire al club la necessità di confermarlo in rosa) a confermare quanto questo modulo possa essere potenzialmente quello più adatto agli uomini a disposizione di Pioli. Anche lo stesso Pioli non ci ha messo tanto per varare il 3-5-2 visto in queste prime due partite ufficiali e probabilmente lo confermerà anche a Reggio Emilia per il ritorno con il Polissya. Tanti interpreti devono ancora scuotersi la polvere di dosso, compreso Kean, a letto senza cena per essersi mangiato una colossale occasione sull'1-0 per i viola.

Pari giusto

In ogni caso, gli allarmi sono rimandati. Un punto a Cagliari ci può stare, è sempre stato un campo complesso e a inizio campionato può accadere di tutto. Milan docet. E allora sotto col lavoro, necessario per crescere ancora sotto tutti i punti di vista e puntare in alto non solo a parole ma anche con i fatti. Esattamente come fatto con l'acquisto di Piccoli.