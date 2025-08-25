L'arrivo di Roberto Piccoli al Viola Park: le immagini della Fiorentina

Roberto Piccoli in mattinata è passato al Viola Park dove lo ha accolto, tra gli altri, anche il direttore generale Alessandro Ferrari.

L'ormai ex attaccante del Cagliari dopo le visite e la firma sul contratto diventerà ufficialmente un giocatore della Fiorentina che sarà a disposizione di Stefano Pioli dalla partita con il Torino (non potrà giocare in Conference perché la lista Uefa dei playoff non è modificabile, a differenza di quella della serie A che lo sarà fino alla chiusura del calciomercato).