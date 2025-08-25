Inter-Torino, gli ultras nerazzurri disertano per protesta San Siro

A poche ore da Inter-Torino, una novità sulla cornice di pubblico di San Siro. Gli ultras nerazzurri lasceranno vuoto il loro settore nella partita di campionato in programma questa sera contro il Torino. Lo riporta ilgiorno.it, secondo il quale alla protesta dei tifosi rossoneri seguirà anche quella nerazzurra.

Al centro della discussione c'è la stretta di Inter e Milan sul tifo organizzato, con un giro di vite che ha proibito l'ingresso allo stadio di striscioni e respinto abbonamenti nei settori più caldi di San Siro. Dopo il silenzio della Sud milanista gli ultras dell'Inter abbandoneranno direttamente la Curva: il secondo anello verde resterà vuoto con il Torino.