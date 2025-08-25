Vagnati svela: "Spero di chiudere presto per il terzino sinistro"

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter, valido per la prima giornata di Serie A, parlando anche degli obiettivi di mercato in vista della chiusura tra una settimana: "Nel mercato può succedere sempre di tutto. Sicuramente a sinistra abbiamo una casella vuota, anche se ci può giocare Lazaro. Lì abbiamo bisogno di un giocatore. Poi vedremo cosa ci dirà il mercato".

Oristanio oltre al terzino è una possibilità?

"Il terzino sinistro lo stiamo valutando molto seriamente e mi auguro di chiudere il suo arrivo nel breve periodo. Abbiamo cercato di capire le esigenze del mister e della squadra e abbiamo capito che serviva uno con le caratteristiche di Asllani, per questo lo abbiamo preso. Valuteremo, se ci sarà qualcosa da fare non ci tireremo indietro".

Baroni che mentalità ha portato?

"Sicuramente ha cercato di dare un'impronta un po' diversa, vuole una squadra padrona del gioco e del destino, che riparta da dietro. Per quello abbiamo inserito qualità davanti e a centrocampo. Siamo molto fiduciosi, ma bisogna lavorare, la strada lunga"