Ufficiale Roberto Piccoli è un nuovo calciatore della Fiorentina: il comunicato del club viola

Adesso è ufficiale: Roberto Piccoli è un nuovo calciatore della Fiorentina. Lo comunica il club viola sul proprio sito ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio. Piccoli, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019. Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21. Piccoli verrà presentato alla stampa domani, martedì 26 agosto, alle ore 14:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park".

La società viola, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Cagliari per la cifra di 25 milioni più 2 di bonus (ai rossoblù rimarrà il 10% sulla sua futura rivendità), lo ha messo sotto contratto fino al 2030 a 1.4 milioni a stagione. Il giocatore verrà presentato nei prossimi giorni anche se in Conference League - dove la lista presentata per i playoff non è modificabile - non potrà giocare.