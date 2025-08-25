Tra Udinese ed Hellas Verona finisce 1-1: a Kristensen ha risposto Serdar

Termina 1-1 tra Udinese ed Hellas Verona nel primo anticipo del lunedì di Serie A. Succede tutto nel secondo tempo: dopo il gol di Kristensen per i bianconeri al 53', al 73' è arrivato il pareggio ospite con Serdar sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al BluEnergy Stadium di Udine le due squadre si dividono la posta nel rispettivo esordio in campionato, con gli scaligeri che possono essere soddisfatti per aver strappato un punto da una trasferta ostica. Nel prossimo turno l'Udinese giocherà contro l'Inter, di scena stasera contro il Torino, mentre l'Hellas giocherà in casa della Lazio.