La Curva Fiesole dà appuntamento ai tifosi: "Stasera festeggiamo il compleanno della Fiorentina"FirenzeViola.it
Oggi alle 19:00
di Redazione FV

La Curva Fiesole si prepara a festeggiare il compleanno della Fiorentina in grande stile. Il comunicato da parte del tifo organizzato è stato postato nel pomeriggio dal profilo instagram Curva Fiesole Firenze, che ha condiviso queste parole: "Comunicazione importante, stasera ore 23 Smn.

Diamo appuntamento a tutto il popolo fiorentino stasera 25 agosto alle ore 23 in piazza di Santa Maria Novella per festeggiare il 99esimo compleanno della nostra amata Fiorentina". Sappiamo che per gli 'storici' la Fiorentina è stata fondata il 29 agosto del 1926 ma già da diversi anni il tifo viola ha adottato un'altra data, quella del 26 agosto, come quella di nascita.