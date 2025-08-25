Serie A, alle 18.30 Udinese-Verona: le formazioni ufficiali
Al BluEnergy Stadium inizia il campionato di Udinese ed Hellas Verona. Fischio d'inizio alle ore 18.30 per due squadre cambiate profondamente nell'organico ma che hanno confermato i rispettivi tecnici, Kosta Runjaic da una parte e Paolo Zanetti dall'altra. Attesa soprattutto per i bianconeri, alla prima in campionato senza Florian Thauvin (ceduto al Lens) e Lorenzo Lucca (finito al Napoli). Ecco le formazioni ufficiali della sfida valevole per la prima giornata di Serie A.
Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Hellas Verona.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bayo, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic
Allenatore: Kosta Runjaic
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Belghali, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic
Allenatore: Paolo Zanetti
