Calciomercato Entro domani la decisione su Fortini. Ecco le cifre di Piccoli

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato viola.

Partiamo con Niccolò Fortini che nei prossimi giorni potrebbe partire. Ma si deciderà tutto tra stasera e domani. Per il momento è arrivata soltanto l'offerta informale del Torino da 5-6 milioni di euro per il trasferimento definitivo. C'è anche l'Empoli su di lui, ma il calciatore preferirebbe la Serie A e quindi il Toro. Il punto è che la Fiorentina giudica la cifra proposta dal Torino troppo bassa e in più non vorrebe cederlo a titolo definitivo. Lamptey (Brighton) sarebbe il sostituto di Fortini, ma i seagulls chiedono 10 milioni di euro, con la Fiorentina che non vuole spingersi fino a quella cifra per un calciatore in scadenza al giugno prossimo.

Roberto Piccoli è un nuovo calciatore della Fiorentina.

Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale a 1,4 milioni di euro a stagione, con la Fiorentina che ha dato al Cagliari 25 milioni più 2 di eventuali bonus, con i sardi che manterranno il 10% sulla futura rivendita.

Lucas Beltran aspetta il River Plate.

Ma ancora non si muove nulla dal Sudamerica, vedremo se ci sarà l'inserimento del Parma, per adesso il Vikingo rimane un separato in casa.

