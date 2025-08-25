Social Piccoli su instagram: "Non vedo l'ora di iniziare. Grazie a chi lo ha reso possibile"

vedi letture

In casa Fiorentina è il giorno di Roberto Piccoli. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto (qui i dettagli) l'ex Cagliari ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club non nascondendo l'emozione e la voglia di fare subito bene (qui le parole). Poi spazio anche per un post su instagram con cui celebra questo nuovo inizio. Ecco il testo pubblicato sul proprio profilo: "Inizia un nuovo cammino in viola. Motivazione e ambizione sono al massimo, non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo".

In un altro post invece, pubblicato in collab con la Fiorentina, il primo abbraccio tra Piccoli e Stefano Pioli.