La Fiorentina incontra gli agenti di Fortini: entro domattina verrà decisa la strategia

Tra stasera e domani mattina la Fiorentina affronterà il colloquio decisivo con gli agenti di Niccolò Fortini, giocatore che ha iniziato l'estate come vice-Dodo che ora rischia di finire nuovamente tra i partenti. L'esterno, dopo aver impressionato in prestito alla Juve Stabia, ha avuto qualche problema nel corso dell'estate che lo ha allontanato dal Viola Park, ma da quando è tornato in gruppo ha provato a giocarsi le proprie chance di permanenza ed entro domani verificherà se alla fine Pioli avrà deciso di trattenerlo o se verrà nuovamente ceduto.

Possibile permanenza

L'allenatore non ha avuto lo stesso tempo per valutarlo come fatto con altri calciatori, e da qui è nata l'idea di una nuova cessione. Adesso però, il giocatore sta provando a conquistare il tecnico, che potrebbe chiedere di investire soldi e tempo in altri acquisti trattenendo così Fortini a Firenze.

Torino in pole

Nel caso invece venisse deciso di salutarlo, ecco che la Fiorentina avrebbe chiara la formula da utilizzare, ovvero il prestito secco. Il problema è che gli agenti spingono per la soluzione che lo porterebbe al Torino, ma il club di Commisso al momento non ha intenzione di lasciarlo partire inserendo a titolo definitivo. La volontà viola è quella di non perdere il controllo sul giocatore ma il Torino vorrebbe acquistarlo subito. I primi sondaggi non superano una potenziale offerta da 5-6 milioni, mentre Pradè e Goretti da quel punto di vista non vogliono sentirci: o prestito secco o prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei viola. Per sostituirlo è confermato l'interesse per Lamptey, ma il Brighton chiede 10 milioni di euro e la Fiorentina non ha intenzione di spingersi così in là per acquistare il terzino di origine ghanese. Se non verrà abbassata la richiesta inglese, allora si cambierà eventualmente obiettivo.

Il futuro entro domani

Contatti tra club e anche coinvolgendo gli agenti, sono già iniziati da giorni, ma l'incontro che tra stasera e domani è previsto tra la Fiorentina e il suo entourage chiarirà la posizione di tutti. E Fortini potrà conoscere i piani nei suoi confronti, tra permanenza e addio.