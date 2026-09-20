Social Da Valdepenas a Njie e Atta: le dediche dei viola dopo il pari col Napoli

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Tante belle parole pronunciate sui social da parte dei giocatori della Fiorentina, dopo il pareggio interno contro il Napoli. Diversi calciatori viola hanno espresso la loro soddisfazione sia per la prestazione odierna che per il gruppo, come Alieu Njie: "Partita difficile. Continuiamo a lavorare, crescere e dare tutto. La strada è ancora lunga, ma insieme tutto è più bello. Grazie a tutti per il supporto!", le parole dell'esterno offensivo.

Dedica ai colori viola anche per Victor Valdepenas, subentrato nel corso dell'intervallo e anche vicino al gol, negatogli da una grande parata di Milinkovic-Savic. "Bella partita da parte di tutti, continuiamo a lavorare per ottenere risultati migliori. INSIEME", le parole dell'ex Real Madrid.

Infine Arthur Atta, centrocampista arrivato dall'Udinese nell'ultimo mercato estivo e al centro del progetto viola, sia con Grosso che adesso con Vanoli. "Insieme", con tanto di cuore viola, la semplice ma esaustiva dedica del francese alla sua squadra.