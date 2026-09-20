Pulisic, Rabiot e Moreira: il Milan batte 3-0 il Lecce ed è quinto in solitaria
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Finisce con un 3-0 per il Milan la quinta giornata di campionato, ultima prima della grande sosta di settembre-ottobre. I rossoneri celebrano al meglio i 100 anni di storia di San Siro e asfaltano il Lecce, con le reti di Pulisic in apertura di partita e Rabiot e Moreira nel corso della ripresa. Vittoria mai in discussione e che permette ai rossoneri di salire a 11 punti, dunque al quinto posto in solitaria. Salentini fermi a quota 6, a metà del guado in classifica.
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