Genoa sulla strada della Fiorentina, De Rossi: "Dai viola alla Juve: sarà dura"

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Dopo la sconfitta di oggi per 2-1 sul campo del Parma, Daniele De Rossi parla a Dazn e traccia la strada che si troverà di fronte il suo Genoa dopo la ripresa del campionato. A cominciare dalla gara con la Fiorentina, in programma proprio alla ripresa: "Ha parlato un po' il direttore, ci siamo detti di quanto sia lungo il campionato e di quanto ci si debba svegliare. Il rischio è che diventi un'altra volta una stagione di rincorsa per il Genoa. E questo non è giusto.

Ora c'è la sosta, poi altre 4 partite di cui 3 contro Fiorentina, Roma e Juve. Sarà complicato, ma dovremo ripartire da subito e la sosta ci servirà per ritrovare la strada. Chi sta qui dovrà entrare in condizioni accettabili, chi è in Nazionale dovrà comunque pensare sempre un po' al Genoa".