La Juventus regola l'Atalanta e aggancia il quinto posto: 2-0 bianconero
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Se lo aggiudica la Juventus il big match delle 18. La squadra di Spalletti ha la meglio dell'Atalanta per 2-0, dopo aver condotto una partita aggressiva e con diverse azioni che potevano produrre anche più gol. Nel primo tempo è Conceicao a sbloccare il match con un tiro di prima dopo il rimorchio portato da Celik, nella ripresa ci pensa Bremer di testa a fissare il punteggio sul doppio vantaggio bianconero. Con questo risultato la Juventus in compagnia di Frosinone e Como al quinto posto a quota 10, mentre la Dea resta a metà classifica con 6 punti.
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