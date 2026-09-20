Milan-Lecce chiude la quinta giornata di campionato: le formazioni ufficiali

Milan-Lecce chiude la quinta giornata di campionato: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:40News
di Redazione FV

Milan-Lecce chiude la domenica di campionato e anche la quinta giornata di Serie A, pronta ad andare in archivio per la maxi sosta lunga tre settimane. Ecco le formazioni ufficiali del match tra rossoneri e salentini:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. All. Ruben Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco