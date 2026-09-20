Amoruso: "La Fiorentina ha due facce. Qualcuno deve mettersi a disposizione della squadra"

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Intervenuto durante la trasmissione "Viola", in onda la domenica sera su RTV38, l'ex difensore Lorenzo Amoruso ha parlato della Fiorentina e della prestazione offerta oggi contro il Napoli, gara finita in pareggio per 1-1: "La Fiorentina di oggi ha mostrato una doppia faccia. Male nel primo tempo, molto meglio nel secondo. Nella ripresa sono riusciti ad andare a prendere il Napoli in pressing alto, mentre in avvio di partita andavano in maniera scorrdinata e il Napoli usciva benissimo da dietro. Comunque la Fiorentina alla fine ha fatto una buona partita".

Aggiunge sul lavoro di Vanoli: "Paolo sta facendo benissimo, e non si parla solo dell'impatto del nuovo allenatore. Si vede proprio un piglio diverso da parte dei giocatori, detto questo è indubbio che ci sia ancora molto da lavorare. Ci sono tre settimane da sfruttare alla grande".

Infine sulla squadra: "L'intervista di Fagioli a Venezia è molto esplicativa su ciò che è riuscito a fare Vanoli con lui. Gli ha tirato fuori il meglio, ma vedo che è riuscito a farlo anche su molti giocatori che nelle prime tre partite non erano al meglio. Ora c'è da lavorare molto sull'utilizzo dei calciatori nei vari contesti: in questo momento c'è tanta qualità, ma non tutti i giocatori che ora sono a disposizione di Vanoli hanno la possibilità di essere competitivi. Alcuni devono adattarsi alle caratteristiche della squadra: non puoi concedere tanti palloni buttati via o correre a vuoto di continuo".