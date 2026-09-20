Social "Costruire insieme", "Una grande partita": De Gea, Viery e Fagioli caricano sui social

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Qualche ora dopo il termine di Fiorentina-Napoli diversi giocatori viola hanno rilasciato commenti attraverso i loro canali social, in cui incitano la squadra dopo il buon punto ottenuto in casa contro gli uomini di Allegri. A partire da David De Gea che posta una foto in cui arringa il pubblico del Franchi, accompagnata dalla didascalia: "Crescere insieme, costruire insieme".

Segue poi Viery, titolare sulla fascia sinistra di difesa e sostituito all'intervallo da Vanoli. "A testa alta e sempre proiettati verso il futuro. L’importante è sapere dove migliorare e continuare a impegnarsi", il commento aggiunto dal brasiliano sotto al post Instagram.

E allora Nicolò Fagioli, play maker della Fiorentina che ad ore si ritroverà a Coverciano con la Nazionale di Mancini. "Una grande partita . Miglioreremo per provare ad arrivare a vincerle . Avanti", il messaggio social del regista.